Украина смогла убедить США в вопросе Минских соглашений – Илларионов раскрыл детали Штаты больше не выступают за реализацию Минских соглашений, отметил экс-советник Путина

22:37, Вчера

Украина благодаря жесткой дипломатической позиции смогла убедить США, что выполнение Минских соглашений в российской трактовке является для нее неприемлемым.

Об этом рассказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

"После встречи в Женеве Байден и Путин заявили о необходимости выполнения Минских соглашений для Украины. На следующий день Виктория Нуланд дала развернутое интервью, в котором говорила, что Минские соглашения – единственный документ, на основании которого можно вести переговоры… В этой ситуации украинская дипломатия сказала очень жестко: Минские соглашения для нас неприемлемы", - отметил он.

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Илларионов напомнил также, как проходили переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом:

"Когда Меркель ездила в Вашингтон к Байдену, и когда они делали соответствующее заявление, то там очень интересно сказано: во всех пунктах то-то или то-то поддерживают и США, и Германия, но в пункте про Минские соглашения – только Германия. То есть уже в этом документе США не выступали за осуществление Минских соглашений, и это прямой результат принципиальной позиции, занятой украинской дипломатией. С тех пор прошел месяц – не было ни одного заявления из Вашингтона на любом уровне, которое бы свидетельствовало о поддержке администрацией США Минских соглашений. Мы видим на глазах в течение двух месяцев принципиальную жесткую позицию украинской дипломатии, которая дает свои результаты".

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Напомним, что 20 августа в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили, в частности, запуск российского газопровода "Северный поток-2", перспективы продолжения транзита газа через Украину, а также урегулирование конфликта на Донбассе.

После визита в Москву Ангела Меркель 22 августа посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский в свою очередь 31 августа в США проведет переговоры с президентом Джо Байденом.