Кличко не пустили встречать Меркель: подробности инцидента в аэропорту "Борисполь" Мэра Киева не оказалось в списках

14:35, Сегодня

Мэра Киева Виталия Кличко 22 августа в аэропорту "Борисполь" не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель, которая прибыла в Украину с официальным визитом.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", Кличко отметил, что по протоколу мэр столицы может участвовать в таких мероприятиях, но пробиваться к самолету он не стал. Отказ мэру Киева объяснили тем, что его нет в списке. По словам охранника, "есть режимные положения на данном объекте".

"Относительно протокола, насколько я знаю, мэр встречает, списки поданы, а сейчас Кличко в списках нет?" - возмутился Кличко.

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Мэр добавил, что "физически сейчас прорываться как-то нецивилизованно будет".

Инцидент с Кличко прокомментировала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук:

"Может это связано с какими-то ограничениями COVID-19, потому что предыдущие визиты были в более простой обстановке... Может его делегация нарушила правила... Я уверена, что можно было связаться с офисом канцлера и договориться о какой-либо дополнительной встрече, особенно если они знакомы лично".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа прибыла Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский политик Леонид Гозман в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Ангела Меркель после визита в Москву привезет Владимиру Зеленскому тайное послание от Владимира Путина.

"Скорее всего, она приедет с каким-то тайным посланием Путина Зеленскому. Можно ли это будет назвать ультиматумом – я не знаю. В общем, какую-то информацию она привезет. Это в любом случае полезно. Потому что необязательно же принимать ультиматум, если это будет именно он. Но знать, чего от тебя хотят противники, надо, полезно", - сказал российский политик.