Нужно построить страну, где всем будет лучше — Зеленский о национальной стратегии Владимир Зеленский рассказал, как нужно развивать экономику Украины

20:39, Сегодня

Национальная стратегия — построить страну, где всем будет лучше, чем в любом другом уголке мира, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский.

"Надо отказаться от одной нашей, не государственной, а такой унизительной идеи, что везде лучше, чем в Украине. Иногда, мне кажется, и казалось раньше, и об этом говорят все, даже люди, которых ты знаешь, с кем учился, родные, близкие. Знаете, когда находят что-то где-то обязательно лучше, чем у нас. И иногда мне казалось, что это у нас такая национальная идея. Поэтому прежде всего я отказался от этого направления, а наоборот сказал, что мы должны построить страну, где нам всем будет лучше, чем в любом уголке мира. И именно это для меня национальная стратегия. Я не знаю, национальная ли это идея, но точно национальная стратегия, которая не случайно совпадает с лозунгом 30-летия восстановления нашей независимости: "Ти у мене єдина". Содержательное выражение, здесь есть две вещи, которые я считаю важными. Единственная — одна, и едина в том, что мы объединены. Мы об этом сегодня много говорили, уделили этому много времени и считаю, что неслучайно. В единстве сила, единство людей, которые строят страну. Строят, воюют за нее, объединяются, просто понимают, что есть праздник иной религии, надо его уважать, праздновать. Этот праздник моей религии, это вера. А там есть человек, который атеист, и он такой же украинец. Ему можно в этот храм. Потому что мы все живем в одном храме под названием Украина. И нас защищает Бог, наш суверенитет и наша армия. И это очень важно, это единство в том, что ты здесь, мы украинцы, мы знаем украинский. Но, пожалуйста, ты крымский татарин и хочешь знать и говорить на своем языке, ты — со мной, ты не на скамейке запасных. Нет-нет, ты со мной, в первой строке, ты такой же приоритет, ты такой же украинец. Поэтому национальная стратегия и идея — это именно "Ти у мене єдина", я уверен, это правильно", — сказал он.

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Президент подчеркнул, что нужно вкладывать деньги и платить налоги в Украине, потому что это обеспечит людям их будущее.

"Надо строить Украину здесь. Деньги вкладывать здесь, несмотря, кстати, где ты их заработал. Это было в прошлом, мне это не интересно. Если ты вкладываешь здесь — давай. Плати налоги, да. Потому что именно в этих налогах — твое будущее. Потому что через 20 лет ты не знаешь, что будет, ты будешь пенсионером. Если сегодня ты не платишь налогов, почему завтра те же взрослые дети, 30-летние, а почему они должны оплачивать тебе твою жизнь. Ты это не делал, ты не строил страну. Каждый человек в Украине важен. В стране, где комфортно жить двум-трем миллионам... Ну, извините, шансов против таких соседей нет. Шансов — ноль. Поэтому разбрасываться людьми нельзя. Это первое. Второе — это внутренний рынок. Любой бизнес, любое предприятие, что угодно, даже если тебя, извините за такое слово, банят некоторые государства, а также европейские государства, потому что все защищают свои рынки. Поэтому не нужно забывать, твой внутренний рынок благодаря такому количеству людей можно развивать. Поэтому мы едины. И в этом не только романтика, а есть и прагматичные вещи", — сказал он.

Напомним, 24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. Ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что по всей Украине ко Дню Независимости состоится более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Также к 30-летию Независимости Украины в Софии Киевской открылась выставка, на которой можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика, булаву гетмана Ивана Мазепы и другие исторические реликвии.