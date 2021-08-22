Война за Украину была бы в любом случае — Зеленский

20:47, Сегодня

Война Украины за независимость не могла не произойти, но ее формат мог бы быть другим, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский.

"Мне сложно сказать, можно ли было избежать этой войны. Наверное, она бы была бы в той или иной степени, в то или иное время, необязательно именно тогда, когда она началась. Сегодня есть другие войны, другие форматы войны. Экономические войны. Сегодня есть кибервойны. И они убивают бизнес, но не убивают людей, но потом экономические войны приводят к тому, что у людей нечего есть, и люди умирают, мигрируют, бросают свои города. Поэтому сложно сказать, какой формат войны за независимость был бы в стране. Думаю, что он был бы. Без кровопролития? Не знаю, сложно сказать. Потому что много причин этой войны, я считаю.

Я скажу вам честно, никому не нужна такая большая, богатая, сильная страна, как Украина. Кроме украинцев. Я так считаю. Поэтому я и сказал, что иногда войны, они другие, они более цивилизованные, чем та война, которая у нас, между Россией и Украиной. Мы даже не видим, как у тебя уничтожают оружие какое-то, делают все, чтобы у тебя не было флота, делают так, чтобы у тебя не было, например, энергетической самостоятельности. Войны, они очень-очень разные. И разные страны, защищая свои рынки, и желая быть влиятельными в том или ином направлении, могут уничтожить тебя, уничтожить независимость. Потому что независимость Украины — она же, да, прежде всего границы и люди, территории. Но не только. Я об этом сказал, что иногда люди просто не могут жить на той или иной территории. Почему? Нет работы. Люди, знаете как во всем мире, едут из села. Так же как и из других секторов промышленности. Люди уезжают. И поэтому война за Украину, украинцев, была бы в том или ином случае", — сказал он.