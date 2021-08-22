"Слуга народа" о переговорах Зеленского и Меркель: взаимопонимание на высоком уровне Зеленский и Меркель говорят об одном и том же, только разными словами, считает Александр Корниенко

17:26, Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Киеве показали взаимопонимание на высоком уровне.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Взаимопонимание Меркель и Зеленского сегодня на высоком уровне. Пресс-конференция это показала, что в принципе Зеленский и Меркель говорят об одном и том же - разными словами, но озвучивают похожие, согласованные позиции и по "Северному потоку-2", но в первую очередь по решению конфликта на Донбассе", - сказал нардеп.

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В то же время, Корниенко напомнил, что "это суровая реальная политика, у каждой страны есть свои интересы".

"Мы понимаем, какие есть интересы у Германии в отношении России, там много российского бизнеса, там большое присутствие чиновников - бывших представителей партии, которую именно госпожа Меркель возглавляет. Они там вообще в "Газпроме" работают. То есть здесь есть вопросы, которые... каждая страна выстраивает свою стратегию, и Германия здесь ни в чем не отличается. Но сейчас как раз проходят выборы в Германии - каждый может посмотреть социологию. Сейчас как раз партия, которую возглавляет Меркель, теряет поддержку, и на первое место неожиданно выходит партия социальных демократов", - сказал "слуга народа".

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Напомним, Владимир Зеленский после переговоров с Ангелой Меркель заявил, что в вопросе мирного урегулирования на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины рассчитывает на Германию, которую считает ключевым союзником в Европе, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил Германию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мирного урегулирования на Донбассе и непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Со своей стороны Меркель констатировала, что Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы. Она отметила, что Россия является участником конфликта на Донбассе. Канцлер поддержала позицию Украины относительно отказа вести прямые переговоры с представителями сепаратистов.