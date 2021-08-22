Зеленский достучался до Запада — политолог о встрече с Меркель Вадим Карасев заявил, что Ангела Меркель изменила свою позицию

17:57, Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский не купился на обещания Меркель, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Меркель в Киеве давала обещания, она говорила, что Германия сделает все, чтобы" Северный поток-2 "не превратился в геополитическое оружие. Она много говорила о зеленой энергетике. Мне кажется, наш президент не купился на эти обещания, он четко сказал: да, это важно, но это перспектива. А что сегодня мы имеем? Неразрешенный конфликт на Донбассе и неконструктивную позицию России. И, во-вторых, мы имеем "Северный поток-2", который является геополитическим оружием", — сказал он.

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По словам эксперта, Меркель изменила свою первоначальную позицию.

"На что обратил внимание я? Что прежде всего мы достучались, Зеленский достучался, я бы даже сказал, докричался до Меркель и позиции Запада. Это касается двух вопросов. Первое, сначала Меркель не говорила о том, что "Северный поток-2" является геополитическим оружием, это было в качестве коммерческого проекта. Теперь это уже констатация, что "Северный поток-2" имеет серьезную геополитическую составляющую. Второе, чуть ли не впервые более или менее четко Меркель сказала о том, что Россия является стороной конфликта (на Донбассе — ред.). И как я понял из этого контекста заявления Меркель, она полностью поддерживает позицию Украины не вести прямые переговоры с так называемыми "республиками". Это едва ли не в первый раз так сказано четко. Эти две украинские позиции, которые выставляли мы в начале всей этой истории — все-таки Меркель изменила свои позиции. И это очень важно, потому что и позиция США примерно такая же будет. Я думаю, об этом и будут говорить Зеленский и Байден 31 августа", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский после переговоров с Ангелой Меркель заявил, что в вопросе мирного урегулирования на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины рассчитывает на Германию, которую считает ключевым союзником в Европе, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил Германию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мирного урегулирования на Донбассе и непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Со своей стороны Меркель констатировала, что Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы. Она отметила, что Россия является участником конфликта на Донбассе. Канцлер поддержала позицию Украины относительно отказа вести прямые переговоры с представителями сепаратистов.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей"