Оружие в руках России — Зеленский о "Северном потоке 2" Владимир Зеленский рассказал, каких гарантий он хочет от Запада

21:06, Сегодня

Газопровод "Северный поток-2" — это результат геополитических ошибок последних лет, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский.

"Есть вещи, которые неприемлемы для суверенитета Украины. Но если будет очень сложно, и когда мы говорим о" Северный поток-2 ", я точно знаю, что это оружие в руках России, мы уже с вами видим первые шаги, это не выстрелы холостыми, эти цены на газ, когда немного придерживает поставки газа Россия. Мы просто видим, как это будет работать. Для Украины в любом случае важно знать, что нам сейчас также очень сложно, в 2012 году начали строить "Северный поток-2". Это те геополитические ошибки, которые были с 2012 года и по сей день, они были, когда достроили почти "Северный поток-2". Но, тем не менее, это оружие. И тогда для меня, как для президента, нужно от них получить бронированный жилет для Украины. Потому что в противном случае мы никогда это не примем. И это не о деньгах. Или, я бы сказал, не только об экономических бонусах для Украины, для нашего государства. Это гарантии. Энергетическая безопасность. Объемы, транзит, объемы для общества, это вопрос связан с энергетической безопасностью и временно оккупированных территорий, которые также получают газ, снабжение. Это и отопление зимой. Вопросов много", — сказал он.

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Зеленский отметил, что Украина должна получить настоящие гарантии, а не просто слова.

"Кроме этого — а как будет потом, а шантаж будет потом? Кто из европейских лидеров, или из лидеров Соединенных Штатов Америки, кто обеспечивает гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе? Кто обеспечит это с их стороны, обеспечит выполнение с российской стороны? И мы хотим получить не просто на словах, при всем уважении к различным лидерам. Почему — потому что у нас есть "прекрасно действующий" Будапештский меморандум. Я не хочу стать вторым президентом, который подпишет документ, который в будущем не будет защищать Украину. Вот и все. Поэтому мы делаем, что можем. Не все от нас зависит, потому что мы субъектами немного позже начали становиться. Но будем за это точно бороться. И боремся, как можем", — сказал он.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин поднимает цены на газ для Запада и уже заключает фьючерсные контракты на газ из "Северного потока-2". "Путин уже считает, что "Северный поток-2" работает, и они на Московской бирже торгуют объемами, и этот газ уже законтрактовывается европейцами. И там цена примерно вдвое меньше, чем сейчас. Он играет с ними в кошки-мышки, он уже сейчас использует пока не как оружие, чтобы бить по европейцам, он больше бьет по нам, но потом точно так же сможет играть с Европой, бить по Европе", — сказал Гриценко.