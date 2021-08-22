Экс-премьер призвал Украину немедленно ответить на новые санкции России По словам Арсения Яценюка, СНБО должен провести внеочередное заседание

19:52, Сегодня

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Совет национальной безопасности и обороны ввести санкции против российских топ-чиновников.

"Как человек, заочно арестованный судами Путина за якобы убийство 30 российских военных в Чечне и внесенный в санкционный список России, считаю, что СНБО должен немедленно провести внеочередное заседание, ввести санкции против Лаврова, Москальковой и членов совбеза России, а также возбудить уголовные производства против этих лиц", - написал Яценюк в Facebook.

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По его словам, к такому шагу следует прибегнуть в ответ на то, что накануне Кремль внес в санкционный список еще 73 украинских политика.

Экс-премьер заявил, что СНБО во время саммита "Крымской платформы" должен обратиться с просьбой к западным партнерам Украины, чтобы они ввели санкции в отношении российских чиновников.

Отметим, что в 2014 году Кабмин во главе с Арсением Яценюком впервые в истории Украины внес в Верховную Раду проект закона "О санкциях" в отношении иностранных субъектов.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 73 граждан Украины, относительно которых Москва вводит санкции. Обновленный список размещен на российском официальном портале правовой информации.

В перечень включены министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Также в списке оказались уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан и другие.

20 августа СНБО по предложению СБУ применил экономические санкции "к пророссийским пропагандистам и 28 сотрудникам разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях".

В частности, СНБО принял решение применить персональные санкции к 4 физлицам, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва. Также санкции применяются к 4 компаниям, связанным с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду, передает пресс-служба СБУ.