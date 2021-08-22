Украине не нужны подарки — Зеленский о помощи США Владимир Зеленский рассказал о стратегии развития Украины

20:54, Сегодня

Украина нуждается в помощи США, но не в подарках, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский.

"У нас серьезная очень стратегия. Впервые за годы независимости у нас серьезная разработана стратегия развития нашей страны, экономики страны, предприятий оборонного сектора, ракетная программа, программа нашего украинского Черноморского флота. Кстати, стратегия на СНБО и затем задача правительства будет утверждена, и задачи будут переданы, и здесь нам нужна помощь Соединенных Штатов Америки. Но помощь, еще раз, нам не нужны подарки. Нам это не нужно. Нам нужно просто сократить время, выстроить серьезную программу ПВО и Черноморского флота. В любом случае мы это сделаем и без всякой помощи, это просто будет дольше. Вот и все", — сказал он.

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По словам Зеленского, власти уже подготовили соответствующие программы.

"Там серьезная программа, представьте себе, одна ракетная программа — где-то около 200 млрд гривен. Такие программы мы подготовили, мы очень долго готовились. У нас стратегия на 300 млрд долларов, вся стратегия нашей страны. Серьезная стратегия, но, еще раз, никто ни от кого никаких подарков не ожидает. Но если мы внедряем, например, земельную реформу, мы хотим иметь доступ, как все другие фермеры, наши фермеры не должны иметь кредиты по 10-14%. Чтобы развивать эту реформу, нам нужно создавать маленькие предприятия, маленькие фермерства. Нам нужно 3%, чтобы мы были в равной конкуренции с европейцами и с фермерами Соединенных Штатов Америки. И так во всех секторах", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. В то же время он уточнил, что Зеленский встретится с представителями крупного бизнеса и американскими политиками для обсуждения внешних торгово-экономических перспектив. В частности, ожидается подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в штате Нью-Йорк Борис Пинкус заявил, что Владимир Зеленский должен требовать у Байдена две вещи: организации ПДЧ в НАТО и категорического отказа от плана Штайнмайера.

"Я уверен, Зеленский может отстаивать национальные интересы Украины. Сейчас его визит в Америку настолько важен и необходим, что я уверен, Зеленский сможет со своей командой настоять на своем. Это очень важно. Байден ищет баллы на фоне падения его рейтинга, которые поднимут его рейтинг. Зеленский не должен отступать ни на йоту", — сказал он.