В Киеве проходит саммит первых леди и джентльменов — детали от журналиста На саммит, организованный Еленой Зеленской, приехало более 20 леди и джентльменов, а также эксперты и политики

12:38, Сегодня

В Украине стартовал саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", инициатором которого выступила первая леди Украины Елена Зеленская. Что на нем происходит, рассказала корреспондент телеканала "Украина 24" в программе "Сегодня Новости".

"Говорят здесь о доступе к медицине, будущем образования и науки, преодолении дискриминации и домашнем насилии. Именно на этом акцентируются участники форума. Во время выступления Елена Зеленская поблагодарила всех, кто приехал, поприветствовала их и заявила, что кроме политических проблем, необходимо поднимать и социальные вопросы", — рассказала она.

Сегодня на территории Софии Киевской встретились 11 первых леди и 11 первых джентльменов, эксперты из многих стран — Германии, Латвии, Ливана, Литвы, Израиля, Сербии, Коста-Рики, представители Европейского Совета, ВООЗ и "ООН женщины". К сожалению, не все смогли приехать из-за пандемии коронавируса.

По итогу саммита участники подпишут декларацию, которая зафиксирует их совместные намерения.

Напомним, 23 августа в столице Украины также проходит первый саммит Крымской платформы. От участия в нем отказались Азербайджан и Китай — их отсутствие прокомментировал политтехнолог Юрий Подорожний.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", — сказал он.