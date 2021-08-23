Такое впервые за время независимости — политолог о "Крымской платформе" Богдан Ференс рассказал, что будет дальше после саммита по Крыму в Киеве

16:12, Сегодня

В Киеве завершился первый саммит Крымской платформы. О его значении рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог-международник Богдан Ференс.

"Конечно, это удачный шаг, потому что представители 46 стран с визитом на высшем уровне – такое впервые за время Независимости, такое присутствие на подобного рода формате. Однозначно это удачное мероприятие, очень серьезная подготовка прошла. Если обратить внимание на коммюнике, то можно увидеть там план дальнейших действий. Гости саммита должны поехать домой с пониманием, что они своими силами могут помочь возвращению Крыма и деоккупации. Это очень важно. Такой сигнал они получили, и будем надеяться, что дальнейшие действия помогут нам в этом процессе", — сказал он.

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Эксперт ответил, какими будут эти дальнейшие действия.

"Встречи очень важны, они поднимают определенные темы. Было отмечено, что от каждой страны, которая присутствовала, будет назначен спецпредставитель на высоком уровне, который будет фокусно заниматься темой Крыма и деоккупации. Это очень практичные и важные элементы, которые помогают реализовывать сложные задачи. Мы понимаем, к сожалению, что деоккупация Крыма от нас не зависит. Это вопрос международной солидарности и дальнейшего фокуса на этом вопросе", — сказал он.

Напомним, впервые о "Крымской платформе" объявил президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель "Крымской платформы" — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года.

Ранее политтехнолог Юрий Подорожний высказался о декларации, которую подписали участники по итогам саммита.

"Мы в Украине очень часто критикуем какие-то декларативные вещи. Но сегодня мы будем принимать декларацию, к которой могут присоединиться любые страны в любое время. Нам нужно научиться использовать любые площадки, какие только можно, чтобы каждый в мире четко знал: Крым — это Украина. Надеюсь, эта встреча перерастет во что-то глобальное и в конкретные действия", — отметил он.