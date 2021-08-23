Украина может усилить поддержку "Крымской платформы" за счет Азии и Африки – дипломат Крымский вопрос не должен съехать на обочину международной политики, заявил Олег Шамшур

18:06, Сегодня

Саммит "Крымской платформы" поддержали основные игроки мировой политики, но Украина может расширить поддержку за счет привлечения новых стран из Азии, Африки, Латинской Америки.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" высказал дипломат, экс-посол Украины в США Олег Шамшур

"То, что есть в платформе, это в основном констатация того, что уже существует в тех или иных международных документах. Очень важно, чтобы мы, запустив эту платформу, использовали мероприятия, чтобы крымский вопрос не съехал на обочину международной политики", - заявил он.

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По словам дипломата, очень важно, как будет имплементироваться платформа. Как отметил Шамшур, нужно обратить внимание на ключевые моменты:

"Во-первых, мы можем быть удовлетворены представленностью стран, там действительно представлены все основные игроки международной политики, но если посмотреть на состав, то это те, кто нас уже поддерживал. То есть остается вопрос расширить базу поддержки, и прежде всего за счет стран Азии, Африки, Латинской Америки. Во-вторых, очень опасно, если мы займемся бюрократизацией процесса, нужно четко выяснить основное направление деятельности".

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Напомним, о "Крымской платформе" объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель "Крымской платформы" — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года, накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", — сказал он.