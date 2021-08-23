Беленюк подтвердил готовность возглавить министерство: я уверен в своих силах Также нардеп прокомментировал традицию присваивать спортсменам-олимпийцам воинские звания

19:49, Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" подтвердил готовность возглавить Министерство молодежи и спорта, если поступит такое предложение.

На вопрос, согласится ли он стать министром, если предложат, Жан Беленюк ответил:

"Я человек, уверенный в своих силах. Если будет поставлена такая задача, я уверен, что да".

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Нардеп также прокомментировал традицию содержать спортсменов-олимпийцев за счет Вооруженных сил Украины и присваивать им воинские звания.

"Зачем тогда проводят чемпионаты мира и олимпиады среди военнослужащих? Именно они в других странах представляют свои ведомства. И, кстати, я выигрывал такие олимпийские игры среди военных в 2015 году, чемпионат мира в 2017 году. Эта история не только касается нас, она во всем мире. С другой стороны, это помощь другим спортсменам. Кроме того, что они прославляют на весь мир ту или иную страну, ВСУ много чего делают для того, чтобы спортсмены имели возможность готовиться, выплачивают зарплату, обеспечивают материально-техническую базу, делают много для поддержки министерства", - сказал "слуга народа".

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", - объяснила "слуга народа".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" заявил, что депутатам от монобольшинства и членам правительства, которые не справятся с выполнением президентской программы, "открыты двери на выход".