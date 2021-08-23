Беленюк о расистском скандале: с дискриминацией сталкивался много раз Нардеп рассказал, что ему неоднократно приходилось драться с неадекватами, которые пытались его оскорбить

20:31, Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" прокомментировал недавний скандал в центре Киева, когда группа неизвестных пыталась спровоцировать его на конфликт расистскими оскорблениями. Нардеп отметил, что не впервые сталкивается с подобным отношением.

"Все происходило в центре, но в таком месте, где было не очень много камер. Ситуация идет, я не могу все комментировать, но дело в том, что с похожими ситуациями, я, к сожалению, сталкивался в своей жизни много раз. Я дрался в троллейбусах. Это было в то время, когда я только делал шаги для своих будущих побед, меня никто не знал, я ездил на троллейбусах, в метро. Вероятность встретить неадекватных людей в этих местах высока. Именно поэтому я никогда не ходил на футбольные матчи, понимал, что там есть секторы фанатов, и потенциально это опасные для меня места. Я долго тренировался в одном зале с одним из руководителей фанатского движения, он был старше меня лет на 7-8, он ни разу иначе чем "обезьяна" меня не называл", - рассказал Жан Беленюк.

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По его словам, "когда это с тобой происходит постоянно, это становится обыденностью".

"Но Украина – не расистская страна. Такого количества звонков после инцидента я не получал даже после выигранной Олимпиады. Многие писали, звонили, поддерживали. Но я отпустил ситуацию, люди такие как они есть, со своими взглядами", - добавил нардеп.

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Ранее нардеп от "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сообщил в Facebook, что в Киеве на Печерске неизвестные молодые люди пытались спровоцировать конфликт с ним, "выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

Полиция открыла уголовное производство по ст. 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

Экс-руководитель криминальной разведки МВД Валерий Кур в эфире телеканала "Украина 24" высказал предположение, что скандал с Беленюк является спецоперацией России.

"Сегодня тот объем проплаченных средств из спецслужб России в наш адрес подсказывает мне, что идет работа. Это вовсе не расизм, я побывал в половине стран мира, и знаю, что такое настоящий расизм. У нас нет расистов настоящих, у нас нет фашистов, это спланированная комбинация, работать здесь нужно не только полицейским, но и другим спецслужбам, в том числе СБУ. Я располагаю информацией, что сегодня выделяется именно на Украину через медведчуков, всевозможных рабиновичей, кив такое количество средств, которое равно нашему бюджету. И оно бросается не только на чисто военные операции, но, в том числе и на идеологические такие прокладки. Там уже были готовы, чтобы осветить, как Жан устроил драку", — сказал он.