У российских пропагандистов истерика — журналистка о Крымской платформе Алеся Бацман рассказала, чем важен саммит Крымской платформы

11:43, Сегодня

Украина все правильно делает с Крымской платформой, заявила в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" главред издания "Гордон" Алеся Бацман.

"Сегодня и у российских пропагандистов, и у российских политиков приступ истерики, они бьются в конвульсиях, им это очень больно. А это всегда лакмусовая бумажка того, правильно ли мы идем или неправильно. Помните слова Путина, который неоднократно говорил, что крымский вопрос закрыт навсегда, этот вопрос решен? Сегодня оказалось, что нет. Зал заседания напоминал зал заседания ООН, там были флаги 45 стран-мировых лидеров, и сердце всего этого – Украина", — сказала она.

Читайте также: Саммит Крымской платформы: в Меджлисе назвали необходимые дальнейшие шаги

Журналистка отметила, что вопрос Крыма снова появился на повестке дня.

"Важные слова сегодня там прозвучали, все как один согласились и четко сказали, что Россия – агрессор, Крым аннексирован, они не признают аннексию, и нужно с этим работать. До этого времени о том, что Крым это Украина, и его нужно возвращать, вспоминали только самые упертые и романтичные люди. Сегодня этот вопрос снова на повестке большинства стран, очень важно его актуализировать, продлить эту историю", — сказала она.

Напомним, впервые о "Крымской платформе" объявил президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Цель мероприятия — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. На саммите 23 августа присутствовали представители 45 стран и организаций.

Украина может расширить поддержку саммита за счет привлечения новых стран из Азии, Африки, Латинской Америки, считает дипломат, экс-посол Украины в США Олег Шамшур. "То, что есть в платформе, это в основном констатация того, что уже существует в тех или иных международных документах. Очень важно, чтобы мы, запустив эту платформу, использовали мероприятия, чтобы крымский вопрос не съехал на обочину международной политики", - заявил он на телеканале "Украина 24".