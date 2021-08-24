Оппозиция разгоняет "зраду" — Гетманцев о большом гербе Даниил Гетманцев прокомментировал недовольство оппозиции

15:55, Сегодня

Депутаты проголосовали за большой Государственный герб Украины. Законопроект "за основу" поддержали 257 нардепов, он еще будет доработан. При этом у части депутатов были возражения по поводу герба — по этому поводу высказался депутат Даниил Гетманцев в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Оппозиция разгоняет "зраду" на чем угодно. Это как вид спорта наш национальный. Вопрос не в том, две левых ноги у льва или одна (на гербе — ред.). Пожалуйста, подавайте поправки ко второму чтению и исправляйте эти ноги, если это вас волнует. Делайте на уровне комитетов. Нет, вышли на трибуну, разогнали "зраду", какие-то проблемные вопросы. Абсолютно нормально в исполнении Конституции Украины принято нами сегодня решение. Это же первое чтение только", — сказал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение украинского парламента законопроект о большом Государственном гербе Украины как неотложный. Он отметил, что в 30-ю годовщину провозглашения украинской независимости нужно поставить точку в вопросе большого герба Украины.

Фото: Facebook/Александр Ткаченко

Историк Владимир Сергийчук высказал мнение, что законопроект о большом гербе Украины, внесенный в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, не является насущной проблемой для страны, поскольку весь мир и так знает украинский тризуб