С Днем Независимости: Зеленский и известные политики поздравили украинцев "Наша история и наше государство - уникальны!"

17:00, Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский и другие известные политики 24 августа поздравили украинцев с Днем Независимости.

Владимир Зеленский отметил, что 30-ю годовщину провозглашения независимости более справедливо называть - 30-я годовщина восстановления независимости Украины.

"Ведь наша история и наше государство - уникальны! Нашей Конституции - 25 лет, но ей и 311 лет. Этот выдающийся документ наконец-то дома, и каждый может увидеть Конституцию Пилипа Орлика в Софийском соборе. Нашей гривне - четверть века, и на ней изображен князь Владимир, но гривне - более тысяч лет, и она существовала при князе Владимире. Наш тризуб был утвержден в Конституции Украины 25 лет назад, и наш тризуб был вытеснен на кирпичах Десятинной церкви 1025 лет назад. Мы - молодая страна с тысячелетней историей", - заявил Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина прошла долгий путь к восстановлению независимости.

"Многие поколения украинцев боролись за право жить в свободной, демократической стране. 30 лет назад произошло историческое событие: в Верховной Раде был принят Акт провозглашения независимости Украины. Независимость - это результат силы духа, борьбы и несгибаемой веры в будущее украинского народа. Поздравляю с праздником! Слава Украине!" - написал Шмыгаль в Facebook.

Пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что величайшие победы Украины - впереди.

"Украина будет полноправным членом ЕС и НАТО. Украина будет защищенным, процветающим и современным государством, в котором каждый будет чувствовать себя достойно, и за которое каждый будет чувствовать гордость. Поздравляю украинцев с 30-й годовщиной Независимости Украины!" - пишет Порошенко.

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила, что Украина идет непростым путем, но это выбор свободных людей:

"Мы часто ссоримся и дискутируем, не соглашаемся и сомневаемся. Потому что нам больно, потому что мы неравнодушны, нам не все равно... И, несмотря на все, мы идем вперед. Мы поднимаемся после каждой неудачи, мы вдохновляемся даже после худших разочарований, мы находим в себе силы, когда, казалось бы, их уже и нет... Ведь именно в наших руках - судьба страны. Потому что для нас Украина - это не просто государство. Украина - это папа и мама. Это - и дом, в котором ты родился. Те деревья на лугу и трава, по которой ты сделал свои первые шаги... Украина - это люди, Украина это - мы... Наша боль, наша тревога, наша любовь, наши сердца..."

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман поздравил бойцов Вооруженных сил Украины:

"Слава украинским воинам! Слава Украине! С Днем Независимости!"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко к 30-летию независимости процитировал строки стихотворения Владимира Сосюры:

"Любіть Україну, всім серцем любіть!

І мову її солов’їну.

С 30-летием Независимости, братья и сестры, украинцы. С праздником!"

Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину провозглашения Независимости. В этот день в Киеве прошел масштабный военный парад. В мероприятии приняли участие тысячи военнослужащих, боевая техника и авиация.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что по всей Украине ко Дню Независимости состоится более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Также к 30-летию Независимости Украины в Софии Киевской открылась выставка, на которой можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика, булаву гетмана Ивана Мазепы и другие исторические реликвии.