В ТКГ отреагировали на раздачу паспортов России в ОРДЛО: кто хотят, останутся украинцами Жители оккупированных территорий остаются украинскими гражданами, отметила Татьяна Иванова

17:41, Сегодня

Жители оккупированных районов Донбасса получают российские паспорта вынужденно. Когда ОРДЛО вернется под контроль Украины, они смогут отказаться от этих документов.

Об этом заявила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

"Если у них есть такое желание, конечно, они смогут отказаться от этих документов. Для этого у нас и будет переходный период, чтобы разобраться и с документами на неподконтрольных территориях и установить там украинскую власть. Проблема есть только с тем, чтобы эти территории были освобождены. Я не думаю, что у людей есть повод из-за этого очень волноваться. Они - граждане Украины. Все, кто хотят остаться гражданами Украины, останутся ими. А те, кто получил российский паспорт, могут быть гражданами России", - сказала она.

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По словам Ивановой, большая часть людей на неподконтрольных территориях получают эти документы вынужденно:

"Не потому, что они хотят быть гражданами России, не потому, что им очень это нравится, а вынужденно, потому что они не имеют там других средств защитить себя, другого способа, каким образом им там прожить".

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя россиянами, "искать себе место в России".

"Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам - в Россию", "мы - россияне" - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Он никогда не будет российской территорией. Просто никогда", - заявил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч украинцев.

"Граждане России - это не только те (жители ОРДЛО - ред.), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации будет иметь такую возможность", - заявил Водолацкий, которого цитирует "Интерфакс".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.