Будет полная картина украинской символики — "слуга народа" о большом гербе Юрий Камельчук рассказал, почему он голосовал за большой герб Украины

17:48, Сегодня

О принятии в Верховной Раде законопроекта о большом гербе Украины рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я голосовал "за". Считаю, что этот символ является абсолютно необходимым, потому что это будет полная картина украинской символики, тем более, что это действительно выполнения статьи Конституции. Давно должны быть сделаны все необходимые шаги, чтобы у нас появился большой герб. Действительно, ко второму чтению мы можем его доработать. Теперь уже назад дороги нет", — сказал он.

Читайте также: В "Слуге народа" говорят, что в Раде не будет проблем с большим гербом Украины

По словам Камельчука, этот герб нужно было утвердить и начать использовать.

"Не знаю, почему раньше... или стыдились предшественники... Хотя во многих случаях, и Руслан Стефанчук это продемонстрировал, они использовали этот символ, а сегодня критиковали его. Собственно, полная картина — это отражение всех символов. А в Конституции записано: Войско Запорожское и другие вещи. Поэтому мы должны это принять, использовать и гордиться нашими символами", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил на рассмотрение украинского парламента законопроект о большом Государственном гербе Украины как неотложный. Он отметил, что в 30-ю годовщину провозглашения украинской независимости нужно поставить точку в вопросе большого герба Украины.

Историк Владимир Сергийчук высказал мнение, что законопроект о большом гербе Украины, внесенный в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, не является насущной проблемой для страны, поскольку весь мир и так знает украинский тризуб.