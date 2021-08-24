Большой шаг для создания антироссийской коалиции - эксперт о Крымской платформе Проведение саммита можно считать большим успехом украинских дипломатов, отметил Вадим Денисенко

21:08, Сегодня

Саммит "Крымской платформы" может стать площадкой для создания антироссийской коалиции. Его проведение стало одним из важнейших достижений украинской дипломатии за последние годы.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Это одна из 2-3-х действительно важных инициатив Министерства иностранных дел за последние два года. Действительно, это большой шаг для создания антироссийской коалиции, если она будет рассматриваться далее как, возможно, антироссийская коалиция по сдерживанию россиян в дальнейших действиях", - заявил он.

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По словам эксперта, на базе Крымской платформы могут создаваться "определенные действенные площадки, механизмы", в которых будут задействованы союзы 2-3-х стран - Украины со странами Балтии, Украины с Польшей, Румынией, Турцией.

"Это действительно будет помогать нам держать дипломатический фронт. Поэтому с этой точки зрения Крымская платформа - это действительно хороший старт", - отметил Денисенко.

Оценивая действенность Крымской платформы, эксперт заявил:

"Если мы говорим о дипломатическом фронте, мы все прекрасно понимаем, что Путин тоже живет не в вакууме. Пока есть дипломатические рычаги влияния, которые могут очень четко превратиться в экономические рычаги воздействия, в принципе он вынужден с этим считаться... Я не смотрю на эту платформу как на кратковременное объединение, которое даст нам возможность условно в 2023-24 году освободить Крым. Нет, этого не будет, не надо врать себе. Но эта платформа позволит нам держать фронт хотя бы на той линии, на которой мы сейчас держим - это уже будет большой победой украинских дипломатов и военных".

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Напомним, о Крымской платформе объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель Крымской платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Первый саммит "Крымской платформы" состоялся 23 августа 2021 года, накануне 30-й годовщины независимости Украины. В нем приняли участие 46 делегаций из разных стран и представители международных организаций.

Украинский дипломат Олег Шамшур заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украина может расширить поддержку Крымской платформы за счет привлечения стран Азии, Африки, Латинской Америки.

"Мы можем быть довольны представленностью стран, там действительно представлены все основные игроки международной политики, но если посмотреть на состав, то это те, кто нас уже поддерживал. То есть остается вопрос расширить базу поддержки, и прежде всего за счет стран Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал он.