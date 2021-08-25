Во внешней политике Украины произошел поворот, надеяться нужно на себя - Гордон Журналист недоумевает, почему американцы оставили оружие и технику талибам, вместо того чтобы передать его Украине

10:35, Сегодня

Президент Владимир Зеленский осознал, что Украина должна надеяться исключительно на свои силы, и во внешней политике произошел поворот. Такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" высказал журналист Дмитрий Гордон.

"Мне нравится, что сегодня Зеленский понял, что надеяться не на кого. Надеяться надо только на себя. И поэтому сегодня произошел резкий поворот во внешней политике Украины, когда Зеленский сказал сначала всем: Евросоюз, вы хотите нас видеть – внятного ответа нет, США, вы хотите особое партнерство с нами – внятного ответа нет. И тогда он сказал: в условиях угрозы со стороны России мы должны ориентироваться прежде всего на себя. Никто не принесет нам спасение от России", - сказал журналист.

Читайте также: "Никогда не забудем": Гордон сказал, как Путин "поздравил" Украину с Днем Независимости

По словам Гордона, западные партнеры также дали понять Украине, что рассчитывать на помощь не стоит.

"Это же подтверждают сегодня западные лидеры, которые приезжают в Киев и выступают по случаю годовщины Независимости – надейтесь, ребята, на себя. И нам надо надеяться. Нам надо перестать воровать – и кормить свою армию, покупать новые вооружения. Когда я смотрю, что американцы оставили талибам, у меня сразу вопрос: почему они нам это не дали?" - сказал Гордон.

Читайте также: Байден не будет размещать войска в Украине, США могли это сделать и раньше - политолог

Конфликтолог-международник Григорий Перепелица, комментируя заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что в Украине можно разместить войска США, сказал, что если США боятся "рассердить Россию", то пусть тогда не продают системы ПВО Украине, "а если заинтересованы в обеспечении обороны страны, то должны принять соответствующее решение".

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь США, но в подарках она не нуждается. "...Нам нужна помощь Соединенных Штатов Америки. Но помощь, еще раз, нам не нужны подарки. Нам это не нужно. Нам нужно просто сократить время, выстроить серьезную программу ПВО и Черноморского флота. В любом случае мы это сделаем и без всякой помощи, это просто будет дольше", — сказал он.