Дипломат о переговорах по Донбассу: в Москве никто не думает о "нормандском формате" Германия не смогла убедить Россию в необходимости переговоров, рассказал Андрей Веселовский

16:21, Сегодня

Россия не хочет участвовать в переговорах по Донбассу в "нормандском формате", о чем свидетельствуют, в частности, резкие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Украины.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Андрей Веселовский.

"Лавров сейчас ездит по Европе - вчера он был в Венгрии, наговорил массу мерзких слов об Украине, о Крымской платформе, о нашей независимости и так далее. К сожалению, ему подпевал и хозяин площадки. Все это не производит впечатления, что кто-то о каком-то "нормандском формате" в Москве думает", - отметил дипломат.

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Веселовский напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель ездила в Москву, в частности, чтобы попытаться уговорить президента России Владимира Путина подумать о "нормандском формате". По его словам, "ничего у нее, кажется, не получилось".

Также дипломат добавил, что сегодня и Германия полноценно не готова участвовать в этой встрече из-за парламентских выборов и будущей смены власти.

"Но у нас мало оснований полагать, что новое правительство Германии кардинально изменит позицию по нормандскому формату и относительно интересов Украины. Кто бы ни был избран канцлером, каким бы ни был новый министр иностранных дел, в общем все укладывается в ту линию, которую Германия проводит и сегодня. Потому что нынешний министр иностранных дел является представителем социал-демократов, а социал-демократы сейчас идут вперед в предвыборной гонке. Если социал-демократы становятся первыми, то в коалицию берут кого-то другого, этот второй будет работать в этом же русле", - рассказал он.

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Напомним, главы МИД Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Киеве сообщили, что ждут от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова согласия на встречу в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия), передает УНИАН.

"Мы с министром Ле Дрианом едины, общие во мнении, что "нормандский формат" должен работать, и мы ожидаем от него большей динамики. Мы понимаем, что это, прежде всего, зависит от позиции России. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить, что мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в "нормандском формате". Надеемся, что наш российский коллега - министр Лавров - так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи", - сказал Кулеба.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Будапешт выразил возмущение из-за проведения в Украине саммита "Крымской платформы".

"Крымская платформа – искусственно созданная русофобская акция. Будут пытаться поддерживать эти настроения для того, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистским проявлениям в современной Украине. Им потакает власть в Киеве и лидеры западного мира. Знаем о методах, используемых для принуждения союзников "подключаться" к такого рода бессмысленным акциям", - цитирует его слова МИД РФ.