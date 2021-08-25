Переговоры по Донбассу фактически заблокированы из-за команд Путина – Арестович "Россия постоянно проводит линию, что она не сторона конфликта, а посредник", - заявил Арестович

16:39, Сегодня

Россия в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Президент России Владимир Путин сначала предоставляет определенные гарантии, а потом дает совсем другие команды своим исполнителям.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«ДНР» и «ЛНР» не являются субъектами переговоров, все решают в Кремле. Дело в том, что новые представители ОБСЕ живо взялись за дело и возникла определенная надежда, что переговоры по взаимоудерживаемым лицам продвинутся вперед. Также ситуация складывалась так, что технические условия открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое», разблокировка с российской стороны должна была быть выполнена на днях. Российская сторона постоянно выдвигает все новые и новые условия. Я так вижу, что они не хотят брать на себя ответственность за очередной срыв», - отметил Арестович.

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Потому что, по его словам, открыть КПВВ они не могут, это политическая позиция российской делегации, но кто-то должен быть виновным. И они поняли, что надо перекладывать ответственность на украинскую сторону.

«Судя по результатам выполнения парижского саммита, Путин дает определенные гарантии, а потом дает другие команды своим исполнителям. Потому что с октября прошлого года работа ТКГ фактически заблокирована. После двух обменов, после части выполнения договоренностей. И политика России заключается в том, что они последовательно проводят линию, что они не являются стороной конфликта, а являются посредниками - как Франция и Германия, а Украина должна вести прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР», – заявил советник в ТКГ.

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Вооруженный конфликт в отдельных частях Донецкой и Луганской областей начался в апреле 2014 года, когда российские отряды ворвались на территорию украинского Донбасса после захвата Россией Крыма. Произошло провозглашение "государственных суверенитетов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российская вооруженная агрессия против Украины продолжается до сегодняшнего дня.

Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский заявил, что закончить войну на Донбассе, не объединившись, невозможно:

"Не надо, не надо нас обижать. Кому угодно. Я обо всех соседях, а также тех, кто не является нам соседями. Только так — уважение и чувство именно равенства. Это очень важно. Ну и война. Война — это то, что хочется действительно завершить полностью, и хочется вернуть наши территории. Этого хочется, это большое желание".