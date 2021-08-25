Обвинения не всегда на пользу - эксперт о том, почему не стоит называть Путина убийцей Цена слова политика достаточно высока, напомнил Вадим Карасев

17:16, Сегодня

Прямые лобовые обвинения не всегда приносят политическую, дипломатическую пользу, поэтому не надо требовать от президента Владимира Зеленского называть убийцей президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил политолог Вадим Карасев.

"Цена слова политика, дипломата достаточно высока. Уже были попытки такие вопросы задавать Зеленскому, и Зеленский совершенно верно ответил: а что это даст сегодня, где прагматика? Это может себе позволить эмоциональная журналистика, публицистика. Но дипломатия - это все же прагматика, это не только и не столько громкие слова, сколько результаты", - заявил политолог.

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Эксперт напомнил, что даже президент США Джо Байден напрямую не назвал Путина убийцей, а только "согласился с тем, о чем спросил журналист".

"Политика - дело сложное, здесь много дифференциации. Прямые лобовые обвинения не всегда приносят политическую, дипломатическую пользу. Хотя всем все понятно", - добавил Карасев.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "Украинской правде" не ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, и посоветовал журналистам не спрашивать об этом у президента Владимира Зеленского, поскольку тому еще надо проводить переговоры с Путиным. По словам Кучмы, обида в Кремле может отразиться на ситуации на Донбассе.

Ранее после пресс-конференции президента Владимира Зеленского журналистка одного из телеканалов спросила у него: "Путин – убийца?" Зеленский уклонился от прямого ответа и сказал, что из-за этого вопроса "завтра 100 людей могут убить на Донбассе".