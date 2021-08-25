Путин готовится к большой региональной войне - эксперт о войсках России в Крыму Украина в ответ должна наращивать усилия в сфере безопасности, отметил Олег Жданов

18:38, Сегодня

Создание Россией в аннексированном Крыму нового десантно-штурмового полка свидетельствует, что президент РФ Владимир Путин готовится к региональной войне.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Они готовятся к большой региональной войне. Они хотят включить Сирию в блок безопасности ОДКБ, и если в Сирии возникнут какие-то проблемы, им предстоит обеспечить доставку войск, а это морской путь через Босфор и Дарданеллы. Поэтому они усиливают десантно-штурмовые части для таких перспектив", - пояснил эксперт.

Читайте также: В 2014 году два полковника были готовы доставить Аксенова из Крыма в Киев - экс-глава СБУ

Жданов отметил, что Украина в ответ должна наращивать усилия в сфере безопасности, но не допускать втягивания себя в гонку вооружений.

"Российская Федерация положит все ресурсы, это страна, не имеющая ограничений. Если Путин решит, то они будут сидеть на карточной системе относительно продовольствия, но будут формировать новые воинские части. Нам надо действовать в таком контексте, как сейчас - мы сотрудничаем с нашими партнерами, проводим совместные учения и наращиваем свои усилия в плане боеспособности наших Вооруженных сил", - рассказал он.

Читайте также: Звонили из США и убеждали не стрелять: Саакашвили об аннексии Крыма

Напомним, Россия заявила о намерении сформировать в аннексированном Крыму новый десантно-штурмовой полк до 1 декабря 2021 года.

Как сообщил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина уже подписан, и полк в Крыму "будет сформирован к декабрю текущего года", передает ТАСС.

Ранее экс-глава Генеральной прокуратуры Святослав Пискун в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия готова развязать Третью мировую войну, чтобы не отдавать Крым.

"У нас такая ситуация, что есть страна-сосед, которая является агрессором, не допускает, чтобы на территорию Крыма без ее разрешения заходили другие корабли. Они считают Крым своей территорией. И я думаю, что если бы мы сделали что-то, что затрагивает ситуацию границ Украины в Крыму, то могла бы развязаться очень опасная военная интрига, которая могла бы перерасти и в военный конфликт... Россияне показывают, что они ради Крыма готовы начать Третью мировую войну. Они готовы, надо это понимать, что они Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит", - сказал он.