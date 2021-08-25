"Слуга народа" считает, что членство в ЕС и НАТО не должно быть самоцелью для Украины По словам Юлии Гришиной, у Украины "есть все, чтобы стать сильным государством"

19:08, Сегодня

Украина способна самостоятельно стать сильным государством, и членство в НАТО и ЕС не должно быть самоцелью. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" высказала депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Мое личное мнение: членство в НАТО, как и членство в ЕС, не должно быть самоцелью для нашей страны. Мы должны понимать, что говорил президент Украины непосредственно на параде во время обращения к народу. Он говорил о том, что мы должны работать над тем, чтобы наша страна была сильна. Мы должны понимать, что мы не гости на своей территории, мы полноценные хозяева", - сказала нардеп.

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Гришина считает, что не нужно "просить, чтобы приняли в НАТО и ЕС", а нужно работать самим.

"Мы достойная нация, и у нас есть все, чтобы стать сильным государством и делать все для того, чтобы не мы просили, чтобы нас приняли в НАТО, в ЕС, а мы должны много на всех уровнях работать... Я думаю, каждый гражданин должен делать все, чтобы построить действительно сильную страну", - сказала Гришина.

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В июле Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - в первую очередь геополитическое решение, и только затем вопрос реформ. Тем не менее президент отметил, что, несмотря на необходимость защищаться от агрессии и тратить большие средства на обороноспособность, Украина находит силы на реформы.

Ранее политолог Вадим Карасев в эфире канала "Украина 24" заявил, что Германия и Франция не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС. "Германия и Франция не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, Запада и так далее. И, во-вторых, Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия – Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — сказал он.