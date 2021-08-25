Видим противостояние между Москвой и Киевом - дипломат о "нормандской встрече" Дедлайн проведения саммита зависит от России, отметил Руслан Осипенко

19:25, Сегодня

Россия должна отреагировать на инициативу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о проведении "нормандской встречи" по Донбассу, иначе она фактически признает, что тормозит переговоры.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал дипломат Руслан Осипенко.

"Кулеба - очень профессиональный министр. Он молодец, он среагировал мгновенно на ситуацию. Фактически мы видим дипломатическое противостояние, которое длится между Москвой и Киевом. Москва заявляла, что Украина приняла ряд документов, которые фактически перекрывают работу даже в минском формате, а не только в нормандском. То есть они фактически сделали виноватой Украину в том, что процесс остановился и не двигается. После того как Меркель приехала в Киев и сказала, что она видит застой в "нормандском формате", и после того как Кулеба переговорил со своим французским коллегой, который сказал: да, надо более активно работать в "нормандском формате" - прозвучало заявление нашего министра", - отметил Осипенко.

Читайте также: Это только одна из идей — Кулеба о привлечении США к нормандскому формату

По словам эксперта, если сейчас глава МИД России Сергей Лавров не ответит на эту инициативу, "то фактически Россия будет виновата в том, что она тормозит весь нормандский процесс, и очевидно будет, что именно из-за нее он не работает".

"Дедлайн проведения саммита зависит от России. Это дипломатическое противостояние. Здесь главное - ждать заявления от Москвы", - пояснил он.

Читайте также: В ТКГ рассказали о плане Украины по Донбассу для участия в Нормандской встрече

Напомним, главы МИД Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Киеве сообщили, что ждут от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова согласия на встречу в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия), передает УНИАН.

"Мы с министром Ле Дрианом едины, общие во мнении, что "нормандский формат" должен работать, и мы ожидаем от него большей динамики. Мы понимаем, что это, прежде всего, зависит от позиции России. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить, что мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в "нормандском формате". Надеемся, что наш российский коллега - министр Лавров - так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи", - сказал Кулеба.