Гройсман: Присоединение Украины к Евросоюзу - это вопрос готовности жить по критериям ЕС Политик прокомментировал резонансное заявление президента Эстони о европейских перспективах Украины

22:25, Сегодня

Присоединение Украины к Европейскому Союзу - это вопрос не лет, а достойного выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, а также готовности самой Украины к имплементации европейских стандартов государственного управления и уровня жизни граждан.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал лидер партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман, комментируя заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине нужно 20 лет кропотливой работы, чтобы присоединиться к Объединенной Европе.

По словам Гройсмана, подобные заявления воспринимаются несколько некорректно и неприятно, и наверняка лидер Эстонии прокомментирует, что имела в виду. Вместе с тем, очевидно, что действующая украинская власть за два последних года, имея все рычаги влияния и возможности для стремительного развития, не сделала ничего.

"Вопрос не должен исчисляться годами. Надо определять, когда Украина будет готова по стандартам объединиться с ЕС. В 2019 году люди дали "слугам народа" большинство. И сейчас у меня вопрос - почему за два года они не выполнили все, что должны были с точки года принятия законов или иных решений, которые полностью выполняют Соглашение об ассоциации? Власть и правительство понимают важность вхождения в ЕС?" - отметил Гройсман.

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Как заявил политик, тотальный непрофессионализм правительства сегодня тормозит все процессы - в том числе выполнение обязательств перед партнерами - и с ЕС, и с крупными международными организациями типа Международного валютного фонда. Все, что можно сделать за один бюджетный год, растягивается на значительно более долгий период. Ни одно министерство не имеет четкой стратегии работы - "на все рычаги и на все педали нажимают одновременно".

"Но так не будет всегда. Стремления украинцев другие. Мы - часть Европы. Мы должны занять свое место в лиге ведущих демократических стран мира", - отметил Гройсман.

По его убеждению, единственным фундаментальным критерием развития и успешного будущего Украины является тренд на возвращение украинцев домой и обеспечение им здесь достойных условий для самореализации.

"Хочется, чтобы люди перестали выезжать из Украины, а начали возвращаться. Это мечта. И когда это произойдет, это будет означать одно: если люди остаются - им здесь хорошо. Когда возвращаются - им здесь лучше, чем в других странах. Важно, чтобы в пределах 5-7 лет украинцы начали возвращаться", - сказал политик.

При этом он выразил уверенность, что достижения такой мечты зависит по существу от каждого - ведь каждый на своем месте должен быть не наблюдателем развития государства, а активным участником всех процессов.

"Только в Украине украинец может быть успешным. Это фундаментальная ценность, которую мы должны уважать и защищать. Мы большая страна, нам нужно здесь строить нашу жизнь", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью изданию "Европейская правда", что ни Украина, ни Грузия, ни Молдова, все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.

"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - отметила Кальюлайд.

Президент Эстонии добавила, что на пути к евроинтеграции указанным государствам мог бы помочь некий "промежуточный этап".