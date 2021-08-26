Россия никогда не присоединит ОРДЛО: экс-глава МИД назвал причину "Донбасс остается той раной, которую Кремль будет использовать максимально долго", - сказал Огрызко

14:14, Сегодня

Россия никогда не присоединит оккупированные части Донецкой и Луганской областей, потому что тогда она автоматически станет стороной конфликта.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» сказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

«Россия вряд ли будет говорить о том, чтобы в какой-то момент присоединить даже формально территорию оккупированного Донбасса. Потому что тогда исчезает тезис о том, что сказал Арестович, что Россия является всего лишь посредником, наблюдателем, помогает урегулировать ситуацию и тому подобное. Если она присоединяет эту территорию, она автоматически становится стороной, с которой продолжаются обстрелы. Значит, она уже не может сказать, что это делали какие-то боевики, ополченцы, трактористы. Тогда тезис про «ихтамнет» исчезает», - отметил экс-глава МИД.

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«Поэтому Донбасс остается той раной, которую Кремль будет использовать максимально долго. Потому что это дестабилизация Украины, это возможность делать все эти преступления, которые мы наблюдаем ежедневно, убивать украинских граждан, вести антиукраинскую пропаганду и тому подобное. Поэтому, боюсь, тезис о том, что оккупированные территории когда-то станут частями России, несколько преувеличены», - добавил Огрызко.

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Ранее в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Россия в переговорах по Донбассу постоянно проводит линию, что не является стороной конфликта:

«Судя по результатам выполнения парижского саммита, Путин дает определенные гарантии, а потом дает другие команды своим исполнителям. Потому что с октября прошлого года работа ТКГ фактически заблокирована. После двух обменов, после части выполнения договоренностей. И политика России заключается в том, что они последовательно проводят линию, что они не являются стороной конфликта, а являются посредниками - как Франция и Германия, а Украина должна вести прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР».