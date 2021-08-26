"Сказка про белого бычка": экс-министр назвал нормандский формат бессмысленным Владимир Огрызко отметил, что "России нужно дать по рукам", но Запад пока не хочет этого делать

15:46, Сегодня

Встречи в нормандском формате не принесут результатов, потому что все стороны, в частности Россия, стоят на своих позициях и не собираются их менять. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Поможет ли нормандская встреча? Нет, не поможет, потому что помочь она сможет только в том случае, когда изменятся позиции сторон. Позиция Украины не меняется – это (ОРДЛО - ред.) оккупированная территория; позиция Франции и Германии в той или иной степени больше на украинской стороне, нежели на стороне агрессора – Российской Федерации; позиция России также неизменна. Это все разговоры про белого бычка. Пока Запад не вынудит Россию изменить свою позицию, мы с вами будем обсуждать КПВВ, ремонт моста, подачу воды и так далее. Но это ни на метр, ни на сантиметр не приблизит урегулирование ситуации по сути, стратегически", - сказал экс-министр.

Читайте также: Дипломат о переговорах по Донбассу: в Москве никто не думает о "нормандском формате"

Огрызко отметил, что результат возможен только в случае, если Украина с Западом вынудят Россию изменить позицию, но Запад пока не желает этого делать.

"Россия не желает, не хочет и не будет уступать то, что схватила своими руками. Значит, по этим рукам нужно сильно ударить, но пока что, к сожалению, коллективный Запад ударить не хочет. Мы можем назвать формат нормандским, варшавским, будапештским, каким угодно, от этого ситуация не изменится", - сказал Огрызко.

Читайте также: В ТКГ рассказали о плане Украины по Донбассу для участия в Нормандской встрече

Ранее, как передает УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан ждут от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова согласия на встречу в нормандском формате. В ответ на это пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "отсутствует субстантивное наполнение этого саммита", и в очередной раз обвинил Украину в якобы невыполнении минских договоренностей.

Нормандский формат - группа глав стран (Украина, Германия, Франция, Россия) и их советников, цель деятельности которой - прекращение войны на Донбассе. Первое заседание состоялось в 2014 году в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (отсюда и название); последнее заседание на уровне глав государств состоялось в Париже в 2019 году. Дата следующей встречи на уровне глав государств неизвестна, как и неизвестно, пройдет ли она вообще в ближайшее время.

Дипломат Руслан Осипенко в эфире "Украина 24" заявил, что Россия должна отреагировать на предложение Кулебы, иначе она признает, что тормозит переговоры. "Дедлайн проведения саммита зависит от России. Это дипломатическое противостояние. Здесь главное - ждать заявления от Москвы", - сказал он.