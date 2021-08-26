Ситуация в Афганистане поможет Зеленскому на встрече с Байденом — дипломат Украина должна продемонстрировать свое отличие от Афганистана, считает эксперт

19:01, Сегодня

Ситуация в Афганистане поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи с президентом США Джо Байденом — такое заявление сделал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" британско-украинский журналист и дипломат Богдан Нагайло.

"То, что происходит в Афганистане, происходит уже 2 недели, внимание Вашингтона и Европы сосредоточены на Кабуле, но все-таки Украина не пропадает с экранов радаров. Я считаю, что это даже помогает Зеленскому, потому что Байден под обстрелом домашней и внешней публики за то, что вел себя слишком мягко и внезапно вывел войска. Он должен показать, что не слабак, что он готов по крайней мере ввести в действие что-то из того, что обещал", — объяснил он.

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По словам эксперта, важно показать разницу между Украиной и Афганистаном.

"Думаю, что психологически момент более подходящий для Зеленского. Для него очень важно восстановить доверие и взаимопонимание не только для продолжения партнерства с США, но и усилить. И тут Афганистан важен, Зеленский должен переубедить Байдена, что Украина это не Афганистан, и что вопросы коррупции в стране не только признаются, но украинское руководство ведет борьбу с ней больше, чем при предыдущих президентах", — сказал он.

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Напомним, летом 2021 года войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул. Захват власти талибами спровоцировал панику в стране, люди, которые сотрудничали с властями США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. США и ряд европейских стран эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.

Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится беседой со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки. Зеленский обсудит с представителями крупного бизнеса и американскими политиками внешние торгово-экономические перспективы. В частности, ожидается подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере.