В США поддерживают сотрудничество с Украиной — политолог о визите Зеленского Андрей Пионтковский рассказал, чем важен визит президента Украины в США

20:50, Сегодня

О предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского в США высказался в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Это очень важный визит, на котором прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности, военного сотрудничества Украины и США. И не секрет, что по этому поводу в американском истеблишменте идут дебаты. Подавляющее большинство поддерживает твердую политику сотрудничества, но внутри администрации действует такая симпатизирующая Путину группа, назовем их по именам: Кэрри, Салливан, которые отвечают за поражение Байдена в Женеве. Даже CNN отметила, что Путин получил на саммите все, что хотел, и прежде всего выдавил из Байдена поддержку Минских соглашений в путинской интерпретации", — сказал он.

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Пионтковский напомнил, на какой позиции стоит Украина.

"Это уже отыграно в украинской дипломатии. Украина заняла твердую позицию, что никаких упоминаний Минских соглашений и формулы Штайнмайера в коммюнике встречи не будет. Теперь речь идет о конкретизации поддержки в случае российской военной агрессии, тем более что вероятность путинской военной авантюры резко повысилась в последние дни, Москва в эйфории от вывода войск США из Афганистана и воспринимает его как провал Америки", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится беседой со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в штате Нью-Йорк Борис Пинкус заявил, что Владимир Зеленский должен требовать у Байдена две вещи: организации ПДЧ в НАТО и категорического отказа от плана Штайнмайера.

"Я уверен, Зеленский может отстаивать национальные интересы Украины. Сейчас его визит в Америку настолько важен и необходим, что я уверен, Зеленский сможет со своей командой настоять на своем. Это очень важно. Байден ищет баллы на фоне падения его рейтинга, которые поднимут его рейтинг. Зеленский не должен отступать ни на йоту", — сказал он.