Украина перебила у России инициативу — дипломат о Крымской платформе Валерий Чалый прокомментировал подписание декларации по итогам саммита

21:12, Сегодня

Декларация, подписанная по итогам саммита Крымской платформы 23 августа, по силе равна Будапештскому меморандуму — об этом заявил дипломат Валерий Чалый в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Это комплексный документ, но это, очевидно, политический документ, и его сила – это сила Будапештского меморандума, тут нет инструментов, только политическое соглашение. И хотелось бы увидеть имплементацию далее, как все страны воспринимают все эти вещи. Например, будет ли далее прохождение судов через украинские территориальные воды в Черном море, как это делала Британия, за что ей спасибо? Как санкции на политиков будут действовать? По санкциям там расписано было намного слабее, чем раньше, потому что мы хотели участия большего количества государств", — сказал он.

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По словам Чалого, сейчас задача Украины — удержать инициативу.

"Сейчас задача, после успешного проведения Крымской платформы – координация и консультация, мы действительно перебили инициативу у России. Но я не согласен с фразой, что Крымская платформа вернет нам Крым, Крым вернет эффективная деятельность правительства, президента, парламента и решительность украинского народа", — сказал он.

Напомним, впервые о Крымской платформе объявил президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Цель мероприятия — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. На саммите 23 августа присутствовали представители 46 стран и организаций.

Украина может расширить поддержку саммита за счет привлечения новых стран из Азии, Африки, Латинской Америки, считает дипломат, экс-посол Украины в США Олег Шамшур. "То, что есть в платформе, это в основном констатация того, что уже существует в тех или иных международных документах. Очень важно, чтобы мы, запустив эту платформу, использовали мероприятия, чтобы крымский вопрос не съехал на обочину международной политики", - заявил он на телеканале "Украина 24".