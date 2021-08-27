Спецэфир "Американский прием": "Украина 24" будет следить за встречей Зеленского и Байдена Зрители общенационального канала первыми получат эксклюзив от группы корреспондентов

16:08, Сегодня

31 августа канал «Украина 24» проведет спецэфир «Американский прием», посвященный наиболее ожидаемому политическому событию — встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне. Команду ведущих информационного марафона дополнят Анна Степанец и Владимир Полуев, которые в этот день впервые появятся в эфире канала разнообразных мнений.

Сотрудничество двух государств, экономическое сотрудничество, энергетическое партнерство, политика безопасности ситуации на Донбассе — эти и другие вопросы Владимир Зеленский и Джо Байден будут обсуждать на стратегически важной для Украины встрече.

В течение дня информационная команда канала «Украина 24» расскажет, как будет проходить «Американский прием» и станет ли встреча прорывом в сотрудничестве двух государств.

Зрители общенационального канала первыми получат эксклюзив от группы корреспондентов, которые будут работать за рубежом, услышат комментарии международных экспертов и узнают результаты разговора президентов США и Украины.

С 17:00 к масштабному спецэфиру присоединятся: Виолетта Логунова, Василий Голованов, Анна Степанец, Владимир Полуев. Завершат день спецвыпуск программы «Час Голованова» и вечерние включения Евгения Киселева и Наташи Влащенко.

Каким будет «Американский прием» для Украины? Смотрите 31 августа в эфире канала «Украина 24».