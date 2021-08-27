Желания Украины недостаточно: политолог об инициативе по сближению с ЕС Сближение с ЕС должно быть "дорогой с двусторонним движением", считает Алексей Якубин

16:11, Сегодня

Совместная инициатива Украины, Грузии и Молдовы относительно приближения к получению членства в Европейском Союзе стала ответом на кризис программы "Восточное партнерство". Однако ближайший план расширения ЕС не включает в себя эти страны.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Алексей Якубин.

"Здесь есть такой ключевой момент - "Ассоциированное трио", насколько я понимаю, это попытка каким-то образом ответить на кризис "Восточного партнерства". Потому что "Восточное партнерство" - это такой "клуб невест", которых пока не приглашают, но которые ждут. И мы видели, что Киев не устраивала перспектива "Восточного партнерства". То есть неоднократно возникал вопрос, а что дальше? А по сути, со стороны Европейского Союза мы видели, что они ничего конкретного не говорили, что дальше. У вас есть "Восточное партнерство", там где-то и находитесь. И я так понимаю, что "Ассоциированное трио" - это как раз попытка изменить ситуацию", - рассказал политолог.

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Якубин отметил важный момент - "это должна быть двусторонняя дорога, с двусторонним движением".

"Только желание Киева, Кишинева или Тбилиси недостаточно, если мы с вами говорим о евроинтеграции. Здесь должны быть сигналы со стороны Европейского Союза и готовность, потому что иначе это выглядит, что мы стучим в закрытую дверь, хотя нам обещают, что когда-нибудь в будущем... Мы знаем, что даже ближайший план расширения Европейского Союза не включает страны Восточной Европы. Он включает только балканские страны", - сказал эксперт.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил, что основанный 19 июля вместе с Грузией и Молдовой проект "Ассоциированное трио" должен приблизить три государства к обретению полноправного членства в ЕС, и следующим шагом на этом пути должно стать признание европейской перспективы этих стран, пишет пресс-служба президента.

"Ассоциированное трио" должно приблизить наши государства к обретению полноправного членства в Европейском Союзе. Мы ожидаем поддержку этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров, наших друзей, государств - членов ЕС. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио". Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством ЕС в отдельности", - сказал он в заявлении по итогам многосторонней встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши в Кишиневе.