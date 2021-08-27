Переговоры Зеленского и Байдена не будут переносить из-за событий в Афганистане - Кулеба В Вашингтоне готовятся к визиту президента Украины, отметил глава МИД

21:32, Вчера

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом не планируют переносить из-за последних событий в Афганистане.

Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На вопрос, есть ли риск переноса даты визита Зеленского в Вашингтон, учитывая теракты в Афганистане, министр ответил:

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны".

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Комментируя перенос визита в США премьер-министра Израиля из-за терактов в Кабуле, Кулеба отметил:

"Никто не планировал перенести. Просто именно в тот день, когда должна была состояться встреча Байдена с премьер-министром Израиля, произошел теракт, который унес жизни более 10 американских военных, поэтому визит просто перенесли на следующий день. Это форс-мажор, понятно. Но еще раз подчеркиваю, по состоянию на сейчас каких-то сигналов из Америки о переносе визита у нас нет".

Напомним, в Афганистане возле аэропорта Кабула 26 августа прогремели два взрыва, которые унесли более 100 жизней - 90 афганцев и 13 американских военных. Смертник подорвал себя в толпе возле пропускного пункта в аэропорту, который контролировали солдаты США и Великобритании. Кроме того, возле отеля взорвалась заминированная машина. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. В США объявили пятидневный траур по погибшим в Кабуле.

Американский политик-республиканец Борис Пинкус в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что политическая элита США возмущена и требует провести слушания в Конгрессе по ситуации в Афганистане.

"Политическая элита в Америке бурлит. Обе партии в Конгрессе сегодня в шоке от того, что происходит в Афганистане. Тем более, что эта трагедия, которая имела место в Афганистане, может иметь продолжение, на то есть много оснований. Поэтому сегодня решается, как быть дальше? Сегодня нет времени заниматься анализом, это будет сделано в ближайшем будущем. Остро стоит вопрос: как вывести американские войска и в то же время не оставить в беде тысячи афганцев, которые в течение 20 лет помогали американцам в Афганистане", - рассказал Пинкус.

Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.