"Мы разочарованы": глава МИД ответил на громкое заявление президента Эстонии Слова о неготовности Украины к членству в ЕС не соответствуют дружественному характеру отношений между странами

22:04, Вчера

Украина разочарована заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что страна якобы не готова к членству в Европейском Союзе.

Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Чуть более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам и латышам: вам еще надо 20, 30 лет в ЕС и НАТО, созреть. Мне было очень странно слышать эти слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло. Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали наиболее искренне и наилучшим образом. Мы донесли свою позицию, оценку до МИД Эстонии, до посла Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Эстония и Украина - безусловно, друзья и партнеры", - заявил министр.

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Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью изданию "Европейская правда", что ни Украина, ни Грузия, ни Молдова все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.

"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - отметила Кальюлайд.

Президент Эстонии добавила, что на пути к евроинтеграции указанным государствам мог бы помочь некий "промежуточный этап".

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление президента Эстонии в эфире телеканала "Украина 24", отметил, что присоединение Украины к Европейскому Союзу - это вопрос не количества лет, а достойного выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.