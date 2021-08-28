Кулеба об отсутствии Меркель на Крымской платформе: "Могу открыть небольшую тайну" Глава МИД высказался о том, почему канцлер Германии не осталась на саммит в Киеве

15:26, Сегодня

Канцлера Германии Ангелы Меркель не было на саммите Крымской платформы — о причинах рассказал в программе "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Надеюсь, когда она перестанет быть канцлером, даст интервью и ответит на этот вопрос. Здесь нечего скрывать. Это, безусловно, ее сознательное политическое решение, хотя, находясь в Киеве за день до... Я могу открыть небольшую тайну. Когда мы инициировали Крымскую платформу, и президент Украины направил соответствующее приглашение, то, по нашей информации, весной предыдущая реакция Германии заключалась в том, что в календаре госпожи Меркель день 23 августа был предварительно заблокирован для этого визита. Но потом произошли какие-то внутренние процессы. Наконец было принято то решение, которое было реализовано", — сказал он.

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Напомним, первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. На саммите присутствовали представители 46 стран и организаций.

Впервые о Крымской платформу объявил президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Цель мероприятия — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать с участием глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Дипломат Валерий Чалый ранее заявил, что этим саммитом Украина перебила в России инициативу по Крыму. "Но я не согласен с фразой, что Крымская платформа вернет нам Крым, Крым вернет эффективная деятельность правительства, президента, парламента и решимость украинского народа", — добавил он.