Перспектив выхода в офлайн нет — Кулеба о переговорах по Донбассу Глава МИД рассказал, что о переносе переговоров ТКГ пока речь не идет

17:11, Сегодня

Новая площадка для переговоров ТКГ по Донбассу пока не обсуждается — об этом заявил в программе "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"На днях проходило заседание ТКГ онлайн, абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают... если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня — вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем", — сказал он.

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Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоры по Донбассу фактически заблокированы из-за команд президента России Владимира Путина. Так он прокомментировал то, что Россия в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Российская сторона постоянно выдвигает все новые и новые условия. Я так вижу, что они не хотят брать на себя ответственность за очередной срыв, — заявил Арестович.