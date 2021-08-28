Визит будет успешным — дипломат дал прогноз по встрече Зеленского и Байдена Александр Чалый рассказал о тщательной подготовке поездки президента в США

17:30, Сегодня

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США пройдет успешно — такой прогноз сделал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Александр Чалый.

"Я убежден, что тактика и стратегия команды Зеленского абсолютно правильная. Начиная с мая, Зеленский взял инициативу в свои руки и проявил определенную субъектность и активность, не боялся публично высказывать правду о некоторых вещах в стратегических отношениях с США и Европейским союзом. Это ему дало возможность попасть в фокус внимания первых лиц в Вашингтоне, Берлине, Брюсселе. Как результат мы видим, что Украина в последние месяцы приобрела определенную субъектность, может и должна использовать все возможные инструменты влияния и на администрацию президента США, и на президента США, и на европейских лидеров для того, чтобы отстаивать свои национальные интересы. Это нужно делать дипломатично, содержательно", — отметил он.

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По словам Чалого, к визиту ведется существенная подготовка.

"Я убежден, что визит будет успешным, потому что результаты, насколько я знаю, готовятся существенные, и они будут позитивными для Украины и дальнейшего развития отношений между Украиной и США. Визит готовится очень тщательно, работают команды, практически согласованы все ключевые документы", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится беседой со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, чем важен визит президента Украины в США. "Это очень важный визит, на котором прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности, военного сотрудничества Украины и США. И не секрет, что по этому поводу в американском истеблишменте идут дебаты. Подавляющее большинство поддерживает твердую политику сотрудничества, но внутри администрации действует такая симпатизирующая Путину группа", — рассказал он.