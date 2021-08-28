Украина победила Россию — Кулеба о саммите Крымской платформы Глава МИД рассказал, как Россия шантажировала другие страны из-за участия в саммите

19:21, Сегодня

Некоторые страны побоялись участвовать в саммите Крымской платформы из-за страха перед Россией, рассказал в программе "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Чем я не доволен? Я вижу несколько государств Азии, которые могли присоединиться к саммиту, но не присоединились. Могу вам рассказать один эпизод. На государственном приеме по случаю Дня Независимости ко мне подошел посол одной азиатской страны, начал нахваливать, рассказывать, как все замечательно, какие вы молодцы. И говорит: у нас есть просьба, можете нас поддержать в одном мероприятии. Я говорю: уважаемый, а кто от вас принял участие в саммите Крымской платформы? Он говорит: к сожалению, никто. Я говорю: так на что вы рассчитываете? То есть азиатские страны, которые могли себе это позволить, но решили быть осторожными из-за России, безусловно", — сказал он.

Читайте также: Большой шаг для создания антироссийской коалиции - эксперт о Крымской платформе

Кулеба рассказал, как российские дипломаты угрожали представителям других стран.

"Россия является врагом, которого надо уважать, никто не умаляет их... они хотели сорвать саммит в целом. Начиная с публичных заявлений, саммит Крымской платформы рассматривается ими как недружественный акт в отношении России, завершая звонками послов России в МИД страны Х с угрозами... например, одна страна согласовала участие на уровне главы МИД. После этого российские дипломаты пришли в МИД этой страны и говорят: мы вообще просили вас не ехать. Вы подтвердили министра, мы угрожаем вам этим, этим и этим. А потом говорят: ну можно, чтобы хоть заместитель министра от вас уехал. Они даже уже о таком торговались. Мы имеем очень серьезного врага. Я не хочу преуменьшать этого, но именно в этой битве мы их победили. Победила Украина. Я считаю, что у украинцев есть все основания гордиться своим государством ", — сказал он.

Напомним, первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. На саммите присутствовали представители 46 стран и организаций.

Впервые о Крымской платформу объявил президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Цель мероприятия — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать с участием глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Дипломат Валерий Чалый ранее заявил, что этим саммитом Украина перебила в России инициативу по Крыму. "Но я не согласен с фразой, что Крымская платформа вернет нам Крым, Крым вернет эффективная деятельность правительства, президента, парламента и решимость украинского народа", — добавил он.