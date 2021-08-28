Никакой "зрады" нет — "слуга народа" о визите Зеленского в США Марина Бардина рассказала, как будет проходить встреча Зеленского и Байдена

21:08, Сегодня

Сложная ситуация в Афганистане не станет препятствием для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" депутат из партии "Слуга народа" Марина Бардина.

"Встреча президентов планировалась задолго до событий в Афганистане, мы это понимаем, никто не мог предугадать ситуацию, которая сегодня там происходит. Для нас важно, что эта встреча будет проходить тет-а-тет между двумя президентами. Я как депутат имела возможность пообщаться со своими американскими коллегами еще в июле, находясь в США, мне не нужно было ждать какой-то особой даты, так же и тут: главное – переговоры между двумя президентами лично. Команда действительно готовит визиты, и там будут встречи и на других уровнях, между другими чиновниками, это не ограничится встречей двух президентов", — сказала она.

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Депутат отметила, что в отношениях двух стран все стабильно.

"А позицию США в отношении Украины мы можем увидеть и по решению, которое было принято вчера, о выделении дополнительных 60 млн долларов на помощь в обороне Украины, и Байден лично об этом сказал, на сайте Белого дома есть это заявление. Нужно развенчивать всю ту "зраду", которую пытаются говорить по телевизору неинформированные люди, не включенные непосредственно в коммуникацию, но пытаются как-то быть причастными к событиям. Все стабильно в отношении Украины и США", — сказала она.

Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится беседой со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, чем важен визит президента Украины в США. "Это очень важный визит, на котором прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности, военного сотрудничества Украины и США. И не секрет, что по этому поводу в американском истеблишменте идут дебаты. Подавляющее большинство поддерживает твердую политику сотрудничества, но внутри администрации действует симпатизирующая Путину группа", — рассказал он.