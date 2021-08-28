Для Украины это очень плохо — экс-генпрокурор о ситуации в Афганистане Святослав Пискун высказался о помощи США Украине и возможности производства ядерного оружия

22:04, Сегодня

Ситуация в Афганистане повлияет на помощь США Украине — об этом заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Они туда влили такие большие деньги, для нас это очень плохо, потому что теперь американцы будут смотреть на Украину через призму Афганистана. "А туда ли мы даем?" А, учитывая заявления отдельных политиков о Китае, России, еще чем-то, "денег нам пусть дадут, и мы все забудем", — плохая история", — сказал он.

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По словам Пискуна, у Запада нет оснований опасаться, что Украина может начать производить ядерное оружие.

"Про атомную бомбу… Какая атомная бомба? Есть международное соглашение, мониторинг. Иран до сих пор бомбу сделать не может, им санкции ввели, чтобы не было этой бомбы. И тут Украина выскакивает и говорит: "Мы сейчас будем делать бомбу!" Какое "делать бомбу"?! Куда ее делать в центре Европы? Вы Чернобыль вон закройте, и то без денег США и Европы его бы не закрыли", — сказал он.

Ранее бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко высказался о том, что Украина в свое время отдала ядерное оружие. "На сегодняшний день практика показала, что ядерное оружие гарант территориальной целостности. Мы имеем полное право связать Будапештский меморандум с договором о нераспространении ядерного оружия", — сказал он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина при условии сохранения ядерного потенциала могла бы "шантажировать весь мир".