Украинская диаспора потребует санкций для депутатов Госдумы России: подробности Президент Всемирного конгресса украинцев хочет напомнить всем, что Крым - это Украина

17:28, Вчера

Украинская диаспора будет просить у правительств своих стран ввести санкции против депутатов Госдумы России, избранных в аннексированном Крыму.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.

"Я поздравляю президента и Министерство иностранных дел с тем, что они действительно провели успешный форум (Крымскую платформу – ред.), который проводит красную линию и ясно показывает, что государства не признают аннексию Крыма. Какими будут следующие шаги? Как раз работаем с МИД, с Меджлисом, негосударственными организациями. Это нам даст возможность показывать миру, какое идет нарушение прав человека, чтобы вводить более глубокие санкции. Мы будем, например, настаивать перед нашими правительствами, чтобы вводили санкции против всех тех, кто будет баллотироваться в российскую Думу в Крыму, чтобы им не разрешалось заезжать в любые страны мира за пределами России. И это будет одним из многих шагов: непризнание паспортов, серия тактических решений и стратегических вещей, чтобы мир понял, что Крым – это Украина", - рассказал президент ВКУ.

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Напомним, выборы в Государственную Думу пройдут в России 17-19 сентября.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Олег Николаенко заявлял, что участие в сентябрьских выборах в Госдуму России жителей временно оккупированных территорий Украины, которым раздали паспорта РФ, "поставят под сомнение их легитимность", а их результаты "не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом", пишет Liga.net.

"Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными", – сказал Николаенко.