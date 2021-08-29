События в Афганистане будут иметь два последствия для Украины – Пионтковский Внутри администрации Байдена перед встречей с Зеленским резко изменилось соотношение сил

21:18, Вчера

События в Афганистане будут иметь для Украины два важных последствия – позитивное и негативное.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" высказал российский политолог Андрей Пионтковский.

Как отметил Пионтковский, положительное последствие будет заключаться в том, что внутри администрации президента США Джо Байдена резко изменилось соотношение сил, и группа сторонников диалога с президентом России Владимиром Путиным потеряла свои позиции.

"Байден под огнем критики не только республиканцев, но и демократов за два последовательных провала своей внешней политики – встреча в Женеве и провал в Кабуле. Он просто не может себе позволить проявить знаки слабости, поэтому его поддержка безопасности Украины будет очень твердой и конструктивной", - объяснил он.

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А второе, негативное последствие для Украины, по словам эксперта, заключается в реакции в Москве и Пекине.

"Все враги Запада восприняли уход Америки как знак ее слабости, и собираются расширить это давление. Вероятность путинской военной эскалации в Украине в сентябре намного выше, чем еще неделю назад", - заявил Пионтковский.

Как подчеркнул политолог, на переговорах президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена "будет решаться судьба не только Украины, но и всего мира, готова ли Америка выступить в качестве защитника Запада и свободы, или она будет продолжать путь отступления".

"В Вашингтоне есть сведения, что Москва перебрасывает вагнеровцев со всего мира - из Ливии, Сирии - на Донбасс. Вы сами видите, как усиливаются обстрелы на Донбассе. Обстрелы – это такая растянутая провокация, на каком-то этапе появляются два новых "распятых мальчика", и снова поднимается волна ненависти к Украине. В Вашингтоне надо говорить не "о шашечках", там, членство в НАТО, какие-то статусы по безопасности, а вполне о конкретных вещах, "как ехать", какую поддержку США могут завтра оказать Украине в случае открытой российской агрессии. Москва разогрета, как им кажется, падением и унижением Америки", - заявил российский эксперт.

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Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом не планируют переносить из-за последних событий в Афганистане.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - заявил он.