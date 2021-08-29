Зеленский должен восстановить взаимное доверие – дипломат о переговорах с Байденом По результатам встречи президентов ожидается подписание нескольких соглашений

23:04, Вчера

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена могут улучшить отношения Киева и Вашингтона.

Об этом в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" рассказал журналист и дипломат Богдан Нагайло.

"Эта ситуация парадоксально может способствовать улучшению отношений с Вашингтоном. Подготовка шла, есть большое напряжение в отношениях после договоренности Берлина и Вашингтона, после того, как Байден сказал, что "посмотрим, какой будет прогресс в борьбе с коррупцией". Задача для Зеленского – восстановить взаимное доверие и улучшить отношения, и, если возможно, поднять их на новый уровень", - сказал дипломат.

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По словам Нагайло, известно, что по результатам встречи президентов должны быть подписаны, по крайней мере, три договора.

"Думаю, что Байден, который находится под психологическим давлением, может показать, что является человеком слова. Он пообещал, намекнул на разные вещи украинцам, и это момент истины. И он тоже об этом знает. Сигналы последних дней достаточно позитивны: например, 60 млн долларов дали дополнительно для военных расходов, заявление секретаря по энергетике на Крымской платформе, что "Америка с вами"... Плюс было заявление спикера президента, где снова подчеркивалось, что они не оставят Украину", - отметил он.

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Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом не планируют переносить из-за последних событий в Афганистане.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - заявил он.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.