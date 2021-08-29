Кремль готовит удар по Зеленскому – российский политолог раскрыл детали У руководства РФ крайне негативное отношение к украинскому президенту, отметил Александр Морозов

23:23, Вчера

Руководство России ищет способ отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что тот "радикализировал" свои взгляды.

Об этом в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" рассказал российский политолог Александр Морозов.

"Зеленский в каком-то смысле оказался для Кремля даже более радикальным президентом, чем Порошенко. В Кремле крайне негативное отношение к Зеленскому как к человеку, который, с точки зрения Кремля, начинал с одной линии, а затем радикализировался и нанес серию довольно чувствительных ударов. Этого Кремль, конечно, не простит. Трудно рассчитывать, что Кремль и весь его нынешний аппарат пропустят это или оставят. Они будут готовить какой-то ощутимый ответ", - подчеркнул политолог.

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Рассуждая, когда можно ожидать этот ответ, Морозов отметил:

"Это непростой момент, потому что сейчас Путин и сам занят несколькими существенными вопросами, но не Украиной. Ответ будет не сейчас, но надо готовиться к тому, что Кремль будет искать способ нанести какой-то чувствительный политический удар Киеву. Я бы считал, что это не военная операция, а что-то в экономической сфере или в сфере дискредитации окружения Зеленского с помощью утечек, создание политического кризиса за счет разного рода информации".

Ранее российский политический деятель Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что президент России Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Встречи с Путиным не будет, не только потому, что нечего обсуждать, встречи не всегда имеют предмет обсуждения, они имеют и форму. Путину важно унизить Зеленского, чтобы он приехал в Москву, помните идею "пусть на парад на 9 Мая к нам приезжает"? Зеленский на это не пойдет ни при каких обстоятельствах, они убедились в этом еще 9 декабря 2019 года, когда раздраженно в нормандском формате реагировали на отказ от подписания соответствующих документов, которые вроде как были согласованы", - сказал Фейгин.