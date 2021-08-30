"ХАРД с Влащенко": гость студии — Семен Глузман Главные темы эфира — пандемия и система здравоохранения

11:42, Сегодня

На телеканале "Украина 24" — проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы — врачом-психиатром, правозащитником Семеном Глузманом — Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Образование и пандемия: будет ли безопасным для школьников и студентов новый учебный год?

Как изменится система здравоохранения с введением новой медицинской реформы?

Когда украинские врачи будут получать достойную зарплату?

Смотрите 30 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".