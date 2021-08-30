"ХАРД с Влащенко": гость студии — Семен Глузман
Главные темы эфира — пандемия и система здравоохранения
На телеканале "Украина 24" — проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы — врачом-психиатром, правозащитником Семеном Глузманом — Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Образование и пандемия: будет ли безопасным для школьников и студентов новый учебный год?
- Как изменится система здравоохранения с введением новой медицинской реформы?
- Когда украинские врачи будут получать достойную зарплату?
Смотрите 30 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".