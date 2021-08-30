Будут кадровые изменения — "слуга народа" рассказала о перестановках в Кабмине Евгения Кравчук прокомментировала слухи об отставках министров осенью

14:03, Сегодня

Сезон кадровых изменений в правительстве спрогнозировал глава украинского парламента. По его словам, ротация, вероятно, состоится уже осенью. Это заявление прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Я думаю, сентябрь все расставит по своим местам. Действительно будут определенные кадровые изменения, я не хочу называть фамилий, потому что сейчас нет ни одного заявления об отставке, не начались консультации внутри фракции. 7 сентября парламент возвращается к работе в пленарном режиме, будет возможность обсудить на уровне профильных комитетов, если есть замечания к кому-то из министров и ведомств, а также обсудить вместе с фракцией", — сказала она.

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Депутат отметила, что конкретные фамилии станут известны в сентябре.

"Напомню, что вместе с вопросом увольнения министра через несколько дней должно идти назначение нового главы ведомства. Мы хотим избавиться от формата исполняющего обязанности. Но это процесс, это собеседование с фракцией, работа с профильными комитетами. Поэтому более вероятно, что во второй половине сентября будет какая-то конкретика", — сказала она.

Кравчук добавила, что в самом парламенте тоже ожидаются кадровые перемены — назначение нового главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Это может произойти в первую пленарную неделю работы.

Добавим, Офис президента также готовит изменения для Кабинета министров. Со ссылкой на собственные источники РБК-Украина пишет, что поменяться могут руководители Минобороны, Министерства социальной политики, Минюста и Минкультуры и информполитики. Под вопросом также вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров. "Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", — объяснила "слуга народа".

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, что породило слухи о новых увольнениях в правительстве.