Зеленский в США поднимет вопрос украинских политзаключенных в России: подробности Президент повезет в Вашингтон списки украинских заложников Кремля, сообщила Людмила Денисова

19:12, Вчера

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США затронет вопрос заложников, военнопленных и политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах на территории России, аннексированного Крыма и ОРДЛО.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Почему сегодня Виталий Маркив на свободе? Почему Олег Сенцов? Почему наши моряки два года назад вернулись? Потому что почти ежедневно вспоминали фамилии", - отметила она.

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По словам Денисовой, надо чаще напоминать миру об Алексее Бессарабове, Владимире Дудке, Эмире-Усейне Куку, Сервере Мустафаеве - "каждом человеке, который находится в плену".

"Если мы будем их вспоминать, будет говорить мир о том, что там люди до сих пор в опасности. Я знаю, что президенту готовили все эти списки - и пропавших без вести, и заложников, военнопленных, политзаключенных. Я знаю, что президент их повезет в Америку, и я думаю, что тот же вопрос будет там подниматься и обсуждаться. Поэтому, может, что-то будет очень интересное для нас по возврату и обмену", - сказала омбудсмен.

Ранее член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова в эфире телеканала "Украина 24" сообщила, что общее количество (удерживаемых Россией лиц) может составлять 260-270 человек, однако в этой цифре есть люди, в отношении которых не установлено их местонахождение.

Координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие дополнительные условия выдвигает Россия для обмена пленными.

"Самое главное - это политический вопрос, проведение выборов до того момента, когда будут выведены российские войска с оккупированных территорий. Это самый главный вопрос. Второй вопрос перебросился на Крым, потому что у них есть проблематика с водой. Они хотят к Минскому процессу добавить этот вопрос для того, чтобы можно было получить воду в Крым через наши каналы. А они нам отдадут наших заложников", - сказал он.

16 апреля 2020 года Украина в результате обмена с ОРДЛО вернула 20 своих граждан. С тех пор процесс обмена пленными на Донбассе заморожен.